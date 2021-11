Promozione Liguria, Gruppo PD in Regione: "La maggioranza in difficoltà sul provvedimento: pretende che l’aula approvi a scatola chiusa una legge che sembra camuffare uno spot per la giunta"

“Con una forzatura inaccettabile, la maggioranza, allo sbando in assenza del presidente della Regione, chiede al consiglio di andare a oltranza per approvare un provvedimento che neanche Toti è venuto a difendere”, così il Gruppo consigliare del Partito Democratico Articolo Uno in Regione a margine del Consiglio, prolungato a oltranza per approvare il Disegno di legge per la promozione della Liguria attraverso le società sportive professionistiche.

“Lo scorso martedì abbiamo sospeso il consiglio per una riunione capigruppo in cui ci è stato detto che ci sarebbe stato l’approfondimento nel merito del Disegno di legge, come da noi richiesto. Ma in tutto questo tempo non c’è stato nessun coinvolgimento e anche oggi in consiglio non sono arrivate risposte. Di fronte alle nostre domande gli assessori Piana, Berrino e Ferro hanno svicolato, dicendo che non era di loro competenza e risposto in modo vago e per nulla chiarificatore.

La nostra domanda era molto semplice: conoscere come sarebbero stati spesi i 210mila euro, per la promozione della Liguria attraverso le società sportive professionistiche, e se le imprese condividevano questo spostamento di risorse. Ma la maggioranza ha continuato a fare orecchie da mercante e ad andare avanti per la sua strada senza dare le risposte in consiglio, dimostrando di non essere in grado di discutere il provvedimento senza Toti, che non si è neanche presentato".

"Nel DDL manca qualsiasi linea di indirizzo su come verranno spesi questi soldi e si parla di una sponsorizzazione senza gara: un dato che sembra voler camuffare più una promozione della giunta che del territorio ligure. Votare questo disegno di legge sarebbe come firmare un assegno in bianco”.