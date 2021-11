E-pharmacy: +43% del settore in un anno, come sfruttare il boom con Migliorshop

Il 63,2% degli acquirenti online ha ordinato almeno un prodotto presso una farmacia digitale, un'utenza pari a circa 18,2 milioni di individui, 5,6 milioni dei quali si rivelano acquirenti abituali: sono questi i dati forniti dall'ultimo Osservatorio Netcomm sul digital Health&Pharma, che ha evidenziato una crescita del comparto e-pharmacy pari al +43,3% rispetto al dato, già più che positivo, registrato nel 2020.

Un successo senza precedenti, a testimonianza di un'abitudine ormai consolidata per moltissimi consumatori, oggi sempre più attratti dall'acquisto di prodotti per la salute online e dalla praticità di una formula di vendita progettata su misura dell'utenza digitale.

E di fronte a questa impennata, sono diverse le farmacie presenti sul territorio che hanno già scelto di valorizzare la loro esperienza in un e-commerce di prodotti farmaceutici.

A supportare questo passaggio, una delle web agency più note del settore, Migliorshop, oggi protagonista dell'e-pharmacy grazie a un servizio pensato appositamente per le farmacie.

L'esperienza di Migliorshop al servizio dell'e-pharmacy

Migliorshop si occupa della creazione di store digitali per il comparto farmaceutico e parafarmaceutico a tutto tondo, compresi tutti quegli aspetti relativi alla consulenza orientata al raggiungimento degli obiettivi.

Naturalmente, tutti i portali realizzati dalla web agency, in linea a una mission che punta soprattutto sulla differenziazione, dispongono di una veste grafica accattivante, di un logo personalizzato e di contenuti su misura, che permettono di mettere in risalto le peculiarità di ogni farmacia.

In aggiunta, grazie a partnership con realtà internazionali come Paypal, Amazon, Facebook, Google e Instagram – tanto per citarne alcune – la web agency oggi si avvale di numerosi servizi innovativi, tutti accuratamente illustrati sul portale ufficiale.

Migliorshop e farmacie online: il successo passa per la rete

Allo stato attuale, poter disporre di un e-commerce efficiente, capace di agevolare il rapporto con la clientela e la fase di acquisto, è un obiettivo quasi del tutto irrinunciabile per quelle farmacie che vogliano incrementare il valore del loro business.

Infatti, se il 35% di chi acquista abitualmente farmaci online ha già un e-commerce di riferimento, una grossa fetta di utenza tende a scegliere di volta in volta, preferendo il portale con l'offerta economicamente e digitalmente più interessante.

Inoltre, i dati di Netcomm indicano che, nell'8,7% dei casi, il cliente tende ad acquistare su un negozio digitale a tema farmaceutico visitato e apprezzato in precedenza, di conseguenza, poter intercettare questo bacino di consumatori, offrendo loro un e-commerce veloce e innovativo, è un fattore fondamentale per tutte le realtà che vogliono accostare al punto vendita fisico una vetrina digitale di successo.

Per supportare questa tendenza, Migliorshop fa sì che i suoi portali offrano ai consumatori una customer experience all'avanguardia, formulando al contempo strategie ad hoc affinché ogni farmacia possa fidelizzare la propria utenza.

Ma la clientela non è la sola a beneficiare delle innovazioni proposte dalla nota web agency: ogni e-commerce progettato da Migliorshop nasce per integrarsi perfettamente all'attività di vendita offline e ottimizzare tutti i processi.

Uno dei risultati più importanti, ad esempio, è la semplificazione nelle operazioni di caricamento dei prodotti, unita a una gestione più lineare delle attività legate alla fatturazione.

Tra le altre proposte innovative spiccano poi una fase più immediata di evasione ordine e la perfetta integrazione delle piattaforme di vendita con i gestionali di ogni farmacia, oltre al monitoraggio in real time dei prezzi della concorrenza e all'assistenza tecnica inclusa.

L'offerta di Migliorshop tra presente e futuro

Forte di un'esperienza ventennale, Migliorshop è una realtà che, oltre a essere concentrata sul presente, è fortemente proiettata verso il futuro.

Non è un caso che oggi, con più di 100.000.000 ordini online registrati dalle farmacie digitali progettate dal gruppo, sia considerata un punto di riferimento nel settore dell'e-pharmacy.

Da quest'anno, inoltre, Migliorshop affianca alla sua innovativa proposta una serie di pacchetti Content & Strategy destinati a tutte le realtà operanti nel settore dell’e-pharmacy: una gamma di servizi fondamentali per la gestione delle campagne pubblicitarie sui principali canali social e la creazione di contenuti SEO per primeggiare sui motori di ricerca.