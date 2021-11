Mercato azionario: ecco i migliori titoli del momento secondo gli analisti

La caratteristica più importante da tenere a mente quando si parla di mercato azionario è che il valore degli asset non è quasi mai fisso, ma che, al contrario, è variabile o volatile. Ciò vuol dire che il prezzo di un’azione, di un’obbligazione, di una materia prima o di una criptovaluta può cambiare più volte anche nell’arco di una singola giornata: può sia scendere che salire, in base a tutta una serie di fattori più o meno interni al mondo finanziario. I trader devono dunque imparare a leggere il mercato praticamente in tempo reale: devono essere capaci di individuare gli input di cui sopra, di analizzarli e di capire che tipo di impatto avranno sugli asset a cui sono interessati.

L’obiettivo fondamentale degli investitori infatti è sempre il medesimo: guadagnare tramite la compravendita di beni. Un obiettivo che, volendo riassumere e semplificare, può venire raggiunto soltanto se si riesce ad acquistare asset a un prezzo sufficientemente basso, per poi rivenderli a un prezzo sufficientemente alto.

Ecco dunque spiegato come mai i trader siano costantemente interessati alle notizie, alle previsioni e ai segnali di trading forniti da professionisti del mondo analitico: dati che permettono di capire quali siano i titoli del momento e quelli destinati a mantenere prestazioni importanti sul breve e sul medio periodo.

Cosa sono le previsioni finanziarie

Nel capoverso precedente sono stati nominati i cosiddetti “segnali di trading”: previsioni finanziarie realizzate da analisti del settore, che vengono utilizzate ogni giorno di più anche dagli investitori più esperti. I segnali di trading sono degli studi approfonditi che prendono in esame l’andamento passato di un asset o addirittura di un mercato, al fine di dare indicazioni sulle sue prestazioni future. Si tratta dunque di un’operazione altamente analitica, che spesso e volentieri “supera” l’asset: ad esempio, quando si sviluppano previsioni relative a titoli, si finisce spesso e volentieri per studiare l’azienda che li ha lanciati sul mercato.

Questo vuol dire prendere in esame i libri contabili e i bilanci: quindi conoscere i margini, i profitti, il cash flow, ma anche eventuali posizioni debitorie. Il tutto tenendo sempre in considerazione il posizionamento sul mercato, quindi il rapporto tra le prestazioni dell’azienda in questione e quelle dei suoi principali competitor. Ma non solo, visto che, per realizzare segnali di trading appropriati, a volte si finisce addirittura per fare giornalismo d’inchiesta: si pensi, in tal senso, a eventuali indiscrezioni relative al lancio di un nuovo prodotto o servizio da parte dell’azienda presa in esame e alle ripercussioni che questa news potrebbe avere sulla quotazione delle sue azioni.

Come individuare i migliori titoli del momento

Da questo punto di vista la pandemia da Covid-19 è stata uno spartiacque fondamentale per migliaia di realtà quotate sul mercato: moltissime previsioni infatti partono dall'andamento degli asset, soprattutto durante questo biennio segnato dal Coronavirus.

Si pensi, in tal senso, alle cosiddette “big 5” del settore tecnologico: realtà come Netflix, come Amazon, come Google, come Apple e come Facebook sono state in grado di sviluppare profitto anche durante la pandemia. Un dato di partenza importantissimo, che porta tutt’ora gli analisti a credere in loro e, più in generale, nell’intero settore tecnologico, come campo da tenere in grande considerazione anche nei mesi a venire.