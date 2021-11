Lockdown per non vaccinati? Toti rilancia la proposta: "Non è una misura punitiva, ma un modo per proteggerli" (VIDEO)

Lockdown per non vaccinati. Lo ha ribadito il presidente della Regione Giovanni Toti che questo pomeriggio ha rilanciato la proposta, chiedendo che in caso di cambi di colore, le restrizioni valgano per chi ha scelto di non vaccinarsi.

“All’interno dei nostri reparti, - spiega Toti - la maggior parte delle persone curate dai nostri valorosi medici sono persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Se andiamo nel settore della terapia intensiva addirittura stiamo parlando della sostanziale totalità dei pazienti, salvo a volte qualche unità di qualche povero paziente che avendo già altre malattie molto gravi, si trova ad aver bisogno di quel tipo di cure. Alla luce di tutto questo ritengo che se le regioni continueranno a crescere come contagi, cosa probabile in questa stagione, e visto l’andamento del virus, se ci dovessimo trovare a cambi di colore che prevedono restrizioni per quello che avviene all’interno dei confini regionali, quelle restrizioni dovrebbero valere solamente per le persone che non si sono vaccinate. Non è una misura punitiva verso chi non si è vaccinato, che comunque farebbe bene a farlo per se stesso, per i suoi familiari e per tutti noi, ma è semplicemente un modo per proteggere loro stessi dalla circolazione del virus, visto che sono i principali ‘clienti’ della nostra sanità, ed è un modo per dire a tutti i cittadini e lavoratori, che la loro vita non cambierà, perché i vaccini ci stanno difendendo dal covid al punto da poterci consentire di continuare una vita quasi normale anche in costanza di una circolazione molto alta. Mi sembra un ragionamento semplice e di facile realizzabilità, basta distinguere il green pass da vaccino e il green pass da tampone. Ed è la cosa più facile del mondo, visto il livello sofisticato dei nostri sistemi informatici”.