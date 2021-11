Coronavirus, 315 nuovi casi in Liguria fanno salire il tasso di positività. Ma calano i ricoveri

Cresce nuovamente il tasso di positività al Covid-19 nella nostra regione dove sale anche il numero dei nuovi contagiati.

A fronte di 4.124 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 12.281 antigenici rapidi), in Liguria si sono registrati quest'oggi 315 nuovi positivi al Covid-19, ovvero il 7,6%.

Nel dettaglio sono stati 37 i nuovi positivi in Asl 1 imperiese, 58 nel savonese, 138 nelle due Asl di Genova e del Tigullio e 81 nella provincia di La Spezia.

Buone notizie dagli ospedali dove tornano a calare i ricoverati