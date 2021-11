Sorpreso a cedere dose di hashish: marocchino arrestato dalla polizia locale di Albenga

Ennesimo arresto per spaccio da parte della polizia locale di Albenga che nella giornata di martedì 16 novembre, ha sorpreso un cittadino originario del Marocco, le iniziali A.M. (classe 1987), nell'atto di cedere una dose di droga.

Gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana (U.S.U.) sempre attivi sul territorio, con una particolare attenzione alle zone più sensibili della città, hanno notato i movimenti sospetti dell'uomo: dopo aver ricevuto un segnale sul cellulare si è spostato verso l’incrocio tra viale Otto Marzo e viale Pontelungo dove lo attendeva un’auto. Avvicinatosi al veicolo, A.M. ha passato una dose di hashish ad un uomo italiano in cambio di denaro.

L’intervento degli agenti è stato istantaneo e dopo un breve tentativo di fuga l’uomo, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato fermato all’altezza del Liceo G. Bruno. Condotto al comando di via Bologna, A.M. è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto al sequestro di due dosi di hashish, un coltello utilizzato per il taglio della sostanza, il telefono cellulare e denaro contante.

Ieri si è svolto il processo per direttissima durante il quale è stato convalidato l’arresto e condannato al divieto di dimora in provincia di Savona.

“I controlli continueranno incessantemente anche nei prossimi giorni. Invitiamo i cittadini che notano situazioni sospette a effettuare le segnalazioni al Comando di polizia locale in modo da permetterci di effettuare interventi mirati sul territorio" fanno sapere dal comando.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci aggiunge: "Il Piano Vannucci/Montan prevede una particolare attenzione alla prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Abbiamo dichiarato guerra allo spaccio grazie agli agenti della polizia locale che sono altamente specializzati, attenti al territorio – che conoscono a fondo – e a chi lo vive e competenti. Importantissima, inoltre, la collaborazione con tutte le forze dell’ordine e con la cittadinanza che sta mostrando fiducia nei confronti dei nostri agenti attraverso segnalazioni che, con spirito collaborativo, vengono effettuate permettendo di intervenire in maniera mirata nella nostra città"