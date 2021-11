Dieci cose da fare a IllumiNatale Cuneo

Mancano tre settimane all'inaugurazione di IllumiNatale a Cuneo, la versione natalizia dell'Illuminata che porterà nel capoluogo un mese di spettacoli, luminarie, installazioni luminose, mercatini di Natale e parate. Dall'Immacolata all'Epifania.

In attesa del grande evento, abbiamo scelto dieci cose da fare per voi.

Comprare un regalo speciale al mercatino di Natale

Il centro storico di Cuneo e corso Giolitti diventeranno punti nevralgici della città con diversi mercatini di Natale dove sarà possibile acquistare prodotti dell'artigianato natalizio made in Cuneo e non solo.

Appuntamento in Contrada Mondovì, Piazza Boves, Largo Audiffredi dalle 10 alle 19.30 di mercoledì 8 dicembre, sabato 18 e domenica 19 dicembre.

Appuntamento in corso Giolitti dalle 8 alle 19.30 sabato 11 e domenica 12 dicembre.





Occhi in su per il funambolo in piazza Galimberti

Il funambolo di fama internazionale Andrea Loreni attraverserà piazza Galimberti camminando su un cavo teso tra i palazzi. La manifestazione non poteva essere inaugurata meglio! Appuntamento mercoledì 8 dicembre alle 18.30 nel salotto di Cuneo. A cura di Mirabilia





Correre vestito da Babbo Natale

Mercoledì 8 dicembre c'è la prima edizione della “Babbo Run”, con partenza alle ore 16 in piazza Foro Boario. 5 euro per iscriversi. Si tratta di una camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, partenza e arrivo in piazza, festa finale con dj set; il ricavato sarà devoluto ad ASD Amico Sport, Granda Polo Water Ability, Polisportiva Passo.





Giro in carrozza e foto con Babbo Natale

Passeggiata in carrozza lungo via Roma in compagnia di Babbo Natale e dei suoi Elfi. Possibilità di consegnare la letterina e di fare la foto con Babbo Natale nella sua casetta Cuneese. Quale bimbo (ma anche adulto) può resistere?

Dopo un'anteprima martedì 7 dicembre, si ripeterà nei sabati e nelle domeniche prima di Natale e la vigilia del 24 dalle 14 alle 18.





Passeggiare tra le vie illuminate

Illuminazione natalizia curata nel minimo dettaglio e diversa in ogni via di Cuneo. Ci sarà un albero di Natale alto 18 metri in mezzo a piazza Galimberti, vicino alla statua di Barbaroux. Contrada Mondovì sarà impreziosita da lampadari, corso Giolitti da sfere luminose, corso Nizza sarà stellata fino a piazza della Costituzione. Il faro della stazione sarà sormontato da una gigantesca stella cometa, piazza Europa avrà un babbo natale enorme. Luminarie pendenti in via XX Settembre, via Cavallotti, corso Galileo Ferraris e via Coppino. E tante altre installazioni luminose in ogni angolo della città. Vale la pena fare due passi per scoprirle tutte.

Selfie nel tunnel luminoso in piazza Foro Boario

In piazza Foro Boario ci sarà un tunnel luminoso lungo 20 metri che fino all'anno scorso era a Genova. Impossibile non attraversarlo e farsi almeno una decina di selfie.





Show Cooking di Natale

Quando pensi al Natale, viene subito in mente il profumo di cioccolata calda e vin brulè, la dolcezza del panettone e del pandoro. Insomma, tante abbuffate. Per sorpendere i propri cari con gusti e modalità del tutto nuovi verranno organizzati due corsi di cucina a tema natalizio.

Gli show cooking si terranno giovedì 9 e 16 dicembre alle 18 presso Open Baladin Cuneo





Laboratori didattici per bambini

Il Museo civico e il Museo diocesano proporranno laboratori didattici per bambini nei weekend che precedono il Natale. Si potrà realizzare un decoro luminoso, la slitta di Babbo Natale, un centrotavola e tanto altro





Spettacoli luminosi e acrobatici

Parate luminose in cui figuranti e trampolieri animeranno le strade del centro. Spettacoli acrobatici aerei notturni sul tema della luce che trasformeranno lo spazio pubblico in un universo poetico e onirico. A cura di Mirabilia

Sabato 11 dicembre alle 21 in piazza Galimberti “Les maudits sonnants”.

Domenica 12 dicembre dalle 17 alle 18.30 in via Roma, corso Nizza e corso Giolitti lo spettacolo itinerante “I Cigni Giganti”

Sabato 18 dicembre da piazza Europa a via Roma la parata musicale “Fire's of Christmas” con i Prismabanda. Alle 18.30 e alle 21 lo spettacolo di nuoto aereo “Dream Swimming” al palazzo della Provincia.

Domenica 19 dicembre si ripete la la parata musicale “Fire's of Christmas”con i Prismabanda, a cui si aggiunge anche la parata musicale “The Tamarros Wandering Lighted Band” a tema anni '70.

Giovedì 6 gennaio il grande evento finale “Quadro, danzare i cieli delle città” della compagnia Eventi Verticali in piazza Galimberti: alle 18 e alle 21 una gru, un enorme quadrato che si solleva nel cielo, 5 danzatori aerei e trapezisti si esibiranno a 50 metri d’altezza

Capodanno in piazza Galimberti

Venerdì 31 dicembre il salotto buono di Cuneo ospiterà lo STREET FOOD “HAPPY NEW YEAR” dalle ore 11. Poi il grande evento organizzato da Mirabilia “Tambour et poupees geantes” che trasformerà il centro storico in una gigantesca scena d’Opera lirica con cantanti alte 6 metri e larghe 5, accompagnate da 12 attori e percussionisti in costume.

E ancora concerto in piazza con “The Beat Circus”, grande spettacolo con fontane luminose danzanti allo scoccare della mezzanotte a cui seguirà il dj set con Elena Tanz, Don Paolo e Visco.

Ci sarà anche il concerto di Capodanno al Teatro Toselli e il capodanno in piazza Foro Boario co il concerto live dei “Borderline RockHits”, countdown, brindisi di mezzanotte e dj set con "Gigi L'Altro Show".