"Dagli ultimi studi di Gallesio sulle palme giungono suggerimenti per un recupero produttivo e ambientale dei terreni marginali"

"Il peso economico della 'palma' consisteva nel commercio dei suoi prodotti derivati: le foglie recise venivano spedite in gran quantità verso Roma in prossimità della 'Pasqua cattolica' e in tanti altri luoghi per la festa ebraica dei 'Tabernacoli'; le infiorescenze giovani e i 'cuori di palma' venivano utilizzati come alimento dagli stessi sanremesi che li giudicavano 'migliori dei cardi'. Dalla storia agricola dell'Europa sappiamo quanto fosse ridotto nel “vecchio continente” il numero delle piante impiegate per uso alimentare e come un'infinità di essenze provenienti da ogni parte del mondo (in particolare dal Medio Oriente e dall'Asia), prima e durante il medioevo, avessero arricchito le nostre terre e migliorato la qualità della nostra vita".

"Gallesio, con la 'Pomona Italiana', descrisse in modo magistrale un gran numero di essenze vegetali prima sconosciute in Italia, che modificarono il nostro regime alimentare : ulivo, vite, ciliegio, pesco, albicocco, agrumi, fico, ecc, (tutti di origine asiatica). Con gli ultimi suoi studi sulla 'palma' (anche questa di origine orientale) volle probabilmente avviare ricerche per giungere a nuove produzioni agricole da immettere sui mercati del tempo, dato che i risultati dei suoi lavori avevano sempre risvolti economici".