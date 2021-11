Apicoltura, vicepresidente Piana: “Aperto il bando da 40.000 euro tra interventi in apiario e aggiornamento”

La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato il bando da circa quarantamila euro per il finanziamento d'interventi nel settore apistico; il termine per la presentazione delle domande è il 30 dicembre, con operazioni da effettuarsi entro il 1° agosto 2022.



“Corsi, seminari, azioni di comunicazione, incontri tecnici sulle varie problematiche – spiega Piana - sono gli asset principali della dotazione finanziaria destinata alle associazioni di apicoltori per i propri soci, con percentuali di contributo molto alte (dall’80% per gli interventi in apiario al 100% per i seminari tematici). Le risorse che abbiamo destinato vedono un incremento totale di oltre il 20% rispetto all’annualità appena conclusa, segno della riuscita e dell’interesse dimostrato dagli apicoltori. Un aiuto doveroso, in un anno particolarmente difficile, dove nonostante tutto è cresciuto l’interesse per il settore, tanto che nel 2021 si sono registrati per la Liguria all’Anagrafe apistica nazionale 215 unità in più, per un totale di 2648 apicoltori. Una realtà molto importante per il mantenimento delle tradizioni e della biodiversità del territorio”.