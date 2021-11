Elkron presenta Medea, MP3000 e il sistema digitale antincendio FAP54 EVO a Fiera Sicurezza

Il brand torinese Elkron sarà presente a Sicurezza, la fiera internazionale dedicata alle soluzioni security e fire che si terrà dal 22 al 24 novembre presso la struttura espositiva di Milano Rho Fiere.

Dalle 9 alle 18, le aree C03 – C09 – D04 – D10 presso il padiglione 7 della Fiera ospiteranno tutte le novità Elkron in merito al mercato security e dei sistemi di rilevazione incendi.

Le soluzioni antintrusione rappresentano un’evoluzione significativa nel panorama della sicurezza, come il nuovo sistema ibrido MP3000 e Medea, sistema multifunzione Pro IP nativo.

«Elkron vuole lanciare la sua sfida ad un mercato della sicurezza sempre più evoluto e competitivo con prodotti all'altezza delle aspettative e delle esigenze di utenti e installatori – afferma Enrico Porcellana, Direttore Business Unit Elkron -. Il Sistema antintrusione Medea, ad esempio mette domotica e alta tecnologia al servizio della sicurezza: facilmente integrabile con periferiche di “home automation” e dispositivi di sicurezza radio, Medea è ideale per realizzare soluzioni in ambito residenziale, industriale o per il settore terziario. Vi aspettiamo nel nostro stand a Fiera Sicurezza dove presenteremo in anteprima altre due importanti novità: il sistema antintrusione ibrido MP3000, IP nativo oltre ad un nuovo sistema digitale di rilevazione incendi».

Lo stand Elkron infatti ospiterà anche il nuovo sistema digitale di rilevazione incendi FAP54 EVO, soluzione che permette la gestione locale e remota ed il controllo centralizzato degli impianti tramite un software di supervisione.