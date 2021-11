Aumento dei ricoveri in Liguria, Toti: "Situazione al momento tranquilla al di là di qualche allarmismo di troppo" (FOTO e VIDEO)

"La situazione, al netto di qualche momento di affaticamento è assolutamente tranquilla. Oggi i pazienti covid sono circa un centinaio, com’è noto in tutta la regione. L’anno scorso ricordo che erano circa 1600 in questo momento dell’anno”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti questa mattina a margine della conferenza stampa di presentazione del circuito itinerante di Asl3 per la campagna di vaccinazione antinfluenzale.





- continua Toti -”.".Toti ha commentato anche la proposta del sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha chiesto l'obbligo del vaccino anticovid per le categorie a contatto con il pubblico.