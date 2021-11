Ricorso obbligo vaccinale sanitari al Tar Ligure: il giudice lo respinge

E' stato respinto dal Tribunale Amministrativo di Genova il ricorso presentato dall'Avvocato Granara, in rappresentanza di circa 400 lavoratori del comparto sanitario ligure.

Gli operatori avevano intrapreso un azione legale contro l'obbligo vaccinale imposto alla categoria di lavoratori sanitari dal DL 44/2021, pena la sospensione dall'attività lavorativa. Provvedimento che negli ultimi mesi ha raggiunto molti dipendenti del settore sanitario ligure, e non solo.

Secondo quanto riportato da Ansa.it, il giudice amministrativo ha preso questa decisione in quanto si è ritenuto che si sarebbe incorsi in difetto di giurisdizione. Il responso in materia, quindi, spetterebbe al giudice ordinario.