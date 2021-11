Noli, l'allarme di un cittadino: "Cinghiali in pieno centro e in pieno giorno. Sono un pericolo"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da un cittadino nolese che afferma come anche nelle ore più trafficate e nelle aree più urbanizzate (addirittura in pieno centro), la presenza di ungulati preoccupa i cittadini di Noli.

"Da mesi, il territorio del Comune di Noli è interessato da un fenomeno che sta causando grandi disagi alla popolazione presente: decine di ungulati, in modo specifico cinghiali di tutte le dimensioni, vagano incontrollati per le vie di Noli, in particolare modo li ho incrociati personalmente nel tardo pomeriggio, in via 4 Novembre, davanti a un noto locale in quella comunemente chiamata 'piazza rossa'.

Arrivano dalle colline che sovrastano Noli attraverso il letto asciutto del corso d'acqua che divide in due porzioni la cittadina, da qui con grande facilità proseguono per le vie del centro da me segnalate.