Albenga, controlli alle attività etniche di Pontelungo: raffica di sanzioni e sequestri

Due giorni di controlli dei carabinieri di Albenga e dei Nas di Genova in tutti gli esercizi etnici di viale Pontelungo, con particolare attenzione agli alimentari, bar, e macellerie per la verifica dei requisiti igienico sanitari che hanno consentito di rilevare alcune infrazioni amministrative con sequestri di merce.

La materia dei controlli sui requisiti igienico sanitari degli esercizi commerciali è sempre all’attenzione dei carabinieri che, con la specialità del Nas, possono svolgere ispezioni precise e capillari.

Nello specifico, in seguito ai controlli effettuati in viale Pontelungo, al titolare di un mini market è stata elevata sanzione amministrativa di mille euro per la mancanza delle più elementari norme in materia igiene, con il conseguente sequestro di 18 kg di prodotti ittici e relativa segnalazione all’Asl ed è stata elevata un ulteriore sanzione di 2 mila euro per inosservanza delle leggi che impongono la predisposizione dell’Haccp.

Inoltre, un mini market è stato segnalato al Dipartimento Prevenzione dell’Asl 2 per la mancanza dei requisiti igienico strutturali.

Una sanzione amministrativa da mille euro con segnalazione dell’Asl per non aver non aver rispettato le norme generali in materia di igiene e per la mancanza dei requisiti igienico strutturali è stata comminata a un bar del viale.

Continuando i controlli, il titolare di una macelleria etnica è stato sanzionato con una multa di 660 euro per aver commercializzato prodotti privi di etichetta e in alcuni casi con etichetta in lingua incomprensibile. In questo caso sono state sequestrate 50 confezioni di prodotti alimentari ed è stato informato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl2 savonese.

Altri esercizi commerciali sono stati sanzionati per non aver predisposto idonea informazione sugli ingredienti dei prodotti in vendita e, anche in questo caso, ne sono stati sequestrati alcuni.

Le segnalazioni all’Asl condurranno a un esame da parte degli ispettori sanitari che potrà portare alla chiusura degli esercizi commerciali, in caso di inadempienza delle prescrizioni che verranno intimate.

Nei prossimi mesi i controlli si sposteranno anche in altri quartieri, soprattutto nel periodo natalizio.