È grave il ragazzo che questa notte alle 2.30 ha fatto un incidente a Borgio Verezzi per cui si è mobilitata la macchina dei soccorsi. In via IV Novembre un giovane di 22 anni ha perso il controllo dell’auto andando a urtare violentemente contro una palma.

È stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’auto, dopodiché il ragazzo è stato trasportato dall’ambulanza, seguita dall’automedica del 118, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.