Castagnata della Croce Bianca di Albenga, domenica 21 novembre caldarroste e solidarietà

Domenica 21 novembre dalle 10 alle 18 tutti ad Albenga in piazza IV novembre per la grande castagnata della Croce Bianca della città.

“E' un’emozione tornare a fare la nostra castagnata dopo 2 anni di stop a causa del Covid – esordisce Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga - Noi ci saremo con tutto il nostro entusiasmo per stare vicino alla nostra gente, perché non dimentichiamoci che noi siamo nati per servirli e non vogliamo esserci solo nel dolore: quello che cerchiamo nella piazza è il rapporto umano, una stretta di mano, due chiacchiere fatte con il cuore”.

Parole che esprime a nome di tutti i "suoi ragazzi e ragazze", i suoi militi, e che trasudano forte impegno e profondo rispetto per chi ha bisogno di aiuto e lo riceve h24, 365 giorni l’anno, in un calendario che non conosce feste, né ferie, pause, né giorno né notte.

“Siamo fatti di emozioni, noi troviamo la forza di affrontare i servizi nell’amore che la nostra gente prova per noi, perché ci vogliono bene, lo percepiamo anche con uno sguardo, lo sentiamo e per questo speriamo domani di vedere tanti amici con noi”, conclude lo storico presidente della Bianca ingauna.

La castagnata di domenica è resa possibile grazie anche agli amici alpini e ai caldarrostai della confraternita di Campochiesa d’Albenga e sarà un’occasione per un saluto, una stretta di mano e un contributo attraverso la vendita delle caldarroste. Il ricavato sarà speso per l’acquisto di nuovi presidi di cui i mezzi di soccorso hanno necessità.