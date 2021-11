Davide Geddo, Cono di Latta 2021: “Lo dedico al Teatro Ambra, che manca tanto alla nostra Albenga”

Questa mattina ad Albenga piazza San Francesco in festa per la consegna del premio “Cono di latta 2021” al cantautore ingauno Davide Geddo, che riceverà il testimone direttamente da Mario Mesiano, vincitore della scorsa edizione. L’originale premio è nato da un'idea dei fratelli Pino e Silvio Bio, titolari della gelateria-caffetteria Opera, con l’obbiettivo di assegnarlo ogni anno a un albenganese che si è distinto per impegno e capacità, conferendo prestigio al nome di Albenga e facendola conoscere al di fuori dei limiti territoriali.

Tra i meriti di Geddo, l'aver dato vita, con l'Associazione culturale Zoo, al Festival Su la testa, di cui è direttore artistico, una manifestazione prestigiosa e tra le più radicate nel tessuto musical-culturale albenganese e di tutto il comprensorio, anche se attualmente, a causa del perdurare della chiusura del Teatro Ambra, versa in stato di grave difficoltà. “Abbiamo scelto Davide Geddo – spiegano i i fratelli Bio - per l'attaccamento alla nostra città e l'impegno nel valorizzarla e per le sue qualità di musicista, che lo hanno portato a successi e collaborazioni importanti. Ma anche per invitare tutti a un forte impegno a favore del Teatro Ambra senza il quale Albenga perderebbe le sue manifestazioni più importanti, come le serate di Su la testa”.

Geddo, che riceverà il trofeo realizzato dall’orafo Rodolfo Buffa, è un cantante on the road, come ama definirsi, con uno stile che attinge da tanti generi diversi e ha al suo attivo quattro cd ricchi di suggestioni e sensibilità: Fuori dal comune (2010), Non sono mai stato qui (2014), Alieni (2016) e Fratelli (2021). Ha aperto i concerti di Zibba, Daniele Silvestri e L’Orage.

Il Festival Su la testa, che si teneva in più serate proprio nel mese di novembre, manca da 2 anni ad Albenga. Nato in un pomeriggio di diciassette anni fa da un’idea del cantautore ingauno, quando la città delle torri era molto diversa e ancora non aveva la forte impronta culturale odierna, il Festival Su la testa nel tempo era cresciuto molto. Nelle intenzioni dell’ideatore e degli amici coinvolti, c’era quella di dare l’opportunità alla comunità di Albenga di interagire con la musica live, per viverla con maggiore intensità. Non semplicemente uno spettacolo, ma un’esperienza collettiva. Su la testa non era soltanto musica, ma un evento “rotondo”, fatto di incontri, dibattiti, arte, pomeriggi e notti infinite.

“Sono molto grato ai fratelli Bio per questo premio e molto contento di rappresentare la mia città per gli aspetti che più mi interessano. Vorrei che fosse un segno di speranza soprattutto per il nostro Teatro Ambra, a cui siamo tutti molto legati e senza il quale la vita culturale di Albenga subisce un duro colpo. Dedico il Cono di Latta al nostro Teatro, quindi, a tutti i lavoratori nell’ambito dello spettacolo, che dall’inizio della pandemia versano in condizioni di difficoltà, e a ciò che avremmo voluto fare e che proveremo a realizzare nei prossimi mesi. Quanto al Festival Su la testa – conclude l’artista – speriamo poterlo organizzare per la prossima primavera”.