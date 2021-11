Crisi Pam e Carrefour, la solidarietà di Cumpanis Genova e Savona ai lavoratori

"Alla Pam i lavoratori lottano uniti contro la decisione dell'azienda di togliere all'impresa le pulizie dell'area vendita e farla fare a cassiere, gastronome, macellai, addetti agli scaffali e alla vendita di pesce e ortofrutta. L'azienda Pam, con questa iniziativa messa in atto in tutta Italia, ha causato il licenziamento di centinaia di lavoratori.

Al Carrefour, 26 gli esuberi dichiarati in Liguria da Imperia, a Rapallo e in totale di 769 a livello nazionale. Infatti per il 2022 il gruppo ha intenzione di procedere anche con la esternalizzazione di diversi punti vendita attraverso il franchising, tutto questo avviene nel silenzio assordante del governo e delle istituzioni locali e nazionali.

Evidentemente per loro i lavoratori sono solo carne da cannone, da torchiare e sfruttare finché portano profitto ai padroni, alle multinazionali e da buttare via quando il capitale decide di 'ottimizzare il profitto' - ovvero di sfruttare meglio e più a fondo i lavoratori, muovendoli come pedine in una scacchiera.