Conferenze, laboratori, flash mob e proiezioni: Albenga si mobilita contro la violenza sulle donne

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito per il 25 novembre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne invitando i Governi, le Organizzazioni Internazionali e le ONG a proporre in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica.

Oggi è forte, nella società italiana, una nuova attenzione a questo tema e diversi sono i Comuni e le associazioni che si adoperano per continuare a parlare di questo tema e a sensibilizzare i cittadini.

Il comune di Albenga, in stretta collaborazione con "Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi", "Fidapa", "Zonta", "Aied", "Donne in campo-CIA", "Cosa vuoi che ti legga?" e "Ora basta", hanno organizzato una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, specie i più giovani, su queste tematiche.

"Abbiamo voluto far diventare la giornata contro la violenza sulle donne una 'tre giorni' più ampia e ricca. Si partirà con un Flash Mob in Piazza San Michele, il giorno successivo seguirà una conferenza all'Auditorium San Carlo dal titolo Insegnare il rispetto – dalla famiglia alla scuola passando per la società” e si concluderà con un laboratorio per bambini" afferma l'assessore Marta Gaia.

"Il motivo per il quale abbiamo scelto tre eventi tutti di tipologie diverse è perché riteniamo che, per combattere la violenza sulle donne, si debba lavorare su più fronti - spiega l'assessore - attraverso un messaggio forte e diffuso che si pone l'obiettivo di arrivare a tutta la cittadinanza attraverso il Flash Mob e le proiezioni; attraverso un momento di riflessione più profondo fatto durante la conferenza all'Auditorium San Carlo con l'avv. Caprino del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e con Claudia Priano (scrittrice), Angela Cascio (scrittrice e dirigente scolastica) e Donatella Alfonso (giornalista e scrittrice) da sempre impegnate sulle tematiche del rispetto della donna e contro la violenza; attraverso un lavoro fatto dalle Istituzioni, ma anche da ognuno di noi a casa, in famiglia, a scuola ecc. sui bambini. Sono proprio loro il nostro futuro e per questo è importante insegnare loro il concetto di rispetto in generale e di rispetto della donna in questo caso. Da qui l'idea dei laboratori per i bambini".

"La città di Albenga, inoltre, si illuminerà per tre giorni di arancione e il 25 novembre (giornata mondiale contro la violenza sulle donne) verrà accesa una proiezione che inviterà a riflettere sulla torre Peloso Cepolla, la torre dedicata al sociale. L'obiettivo è quello di portare tutta la cittadinanza a riflettere su queste tematiche sulle quali dovremmo impegnarci 365 giorni l'anno" conclude l'assessore alle Politiche Sociali.

Aggiunge Martina Isoleri, consigliere delegato alle associazioni: "Continua il lavoro con le associazioni strutturato per aree tematiche. Questa modalità ci permette di realizzare iniziative di più ampio respiro. Vista l’importanza e delicatezza del tema, vi invitiamo a partecipare a questa tre giorni per dire così il nostro basta alla violenza sulle donne".