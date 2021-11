Diritti e sensibilizzazione con la musica classica: a Villa Mombrini un concerto per sostenere "Liguria Pride"

Anche la musica classica è veicolo per parlare di diritti e sensibilizzare sui temi delle differenze e dell’amore, in questo caso attraverso un concerto con raccolta fondi da devolvere in favore dell'associazione "Liguria Pride".

Il concerto è organizzato da "Suoni d'arte Festival 2021" e avrà luogo venerdì 26 novembre 2021, ore 20.30, presso Villa Durazzo Bombrini a Genova Cornigliano.

Valentina Messa ed Emanuele Delucchi, al pianoforte e Artemisia XXI, gruppo vocale del coro La Selva Armonica, diretto da Luca Franco Ferrari, propongono la Sinfonia Dante S.109 di Franz Liszt (1811-1886) nella versione di A. Stradal per pianoforte a 4 mani e coro femminile, per il Concerto in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi tutti i giorni con orario 10/12 e 15/17 al numero 327.8892549. Per partecipare all'evento, con ingresso a offerta libera a partire da 5 euro, è obbligatoria la prenotazione, fino a esaurimento posti.

Accesso in sala alle ore 20, con mascherina e Green Pass o di un tampone antigenico/molecolare negativo da non più di 48 ore.