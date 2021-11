Finale, tempo di restyling per gli asfalti: dal Borgo a Marina si lavora su diversi tratti ammalorati

Tempo permettendo, nelle prossime settimane le strade di Finale Ligure torneranno ad avere un volto più sicuro in alcune zone particolarmente martoriate dall'esecuzione di diversi scavi per lavorazioni ai sottoservizi.

Gli operai della ditta incaricata dal Consorzio di Depurazione delle Acque dai giorni scorsi sono al lavoro in via Cavassola, tra Finalborgo e la Sp 27 verso Orco Feglino, dove il manto attuale è stato scarificato per procedere poi all'asfaltatura eliminando avvallamenti e dossi che rendevano il tratto pericoloso alla percorrenza, specialmente per i motocicli.

"Si tratta di ripristini prescritti al Consorzio in tutte quelle aree soggette a scavi, o programmati o in via d'urgenza, che necessitavano di un intervento e che riguarderanno diversi rioni di Finale" spiega il vicesindaco Andrea Guzzi.

Interessati dai lavori saranno infatti anche alcuni punti ad esempio sull'Aurelia dopodiché, a partire dal 29 novembre e per una settimana circa, operai al lavoro nel tratto a mare di via Brunenghi, in prossimità del cavalcavia ferroviario, e dall'intersezione della via stessa con via Dante su quest'ultima fino all'incrocio con via Ippolito Nievo (stavolta per porre riparo agli ammaloramenti causati dai lavori dell'Acquedotto San Lazzaro).

"Vorremmo arrivare pronti e preparati alle feste natalizie - prosegue Guzzi, che detiene la delega ai Lavori Pubblici - quindi oltre a questi già citati, ci saranno interventi diretti del Comune, terminando alcune parti degli asfalti nella strettoia di Finalborgo e poi ci concentreremo, prima della fine dell'anno, anche in Zona Industriale dove verrà risistemata la segnaletica".