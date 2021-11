Savona, il comune punta a rimettere a lucido Palazzo Santa Chiara: affidato l'incarico ad Ata

Via all'intervento di pulizia, lavaggio e rimozione dei materiali ingombranti, lo sfalcio dell'erba e la sanificazione del guano presente nel cortile interno di Palazzo della Rovere a Savona. Il comune ha così affidato l'incarico di Ata per rimettere a lucido lo storico edificio lucchettato da anni.

L'amministrazione comunale ha espresso infatti la volontà di ripristinare il collegamento tra la cattedrale di Nostra Signora Assunta e via Pia all'interno di Palazzo Della Rovere, in passato sede della Questura, così da poter riaprire per le feste natalizie.

Per rendere fruibile il collegamento deve essere quindi effettuata un'attività di pulizia e sanificazione del cortile tramite la raccolta del materiale ingombrante presente con lo smaltimento e il recupero; il diserbo meccanico e chimico con il recupero del rifiuto di sfalcio, la rimozione del guano e il lavaggio manuale e meccanizzato con una sanificazione dell'intera area e delle pareti in legno truciolato che delimitano l'intera area.

Nel marzo del 2020 il segretariato regionale per la Liguria del Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio e il comune avevano siglato un accordo di valorizzazione del palazzo, finalizzato alla tutela e la valorizzazione del compendio. Il Comune di Savona aveva poi richiesto alla Regione Liguria il finanziamento, presentando un progetto, che è stato approvato ed era predisposto un contributo di 2 milioni e 360mila euro (500mila euro invece li aggiungerà Palazzo Sisto).

Nel settembre 2020 l'amministrazione comunale guidata allora dal sindaco Ilaria Caprioglio aveva formalizzato ad I.R.E. S.p.A. l'incarico in house per lo svolgimento di tutte le attività tecniche e tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione e l'approvazione della progettazione di fattibilità tecnico economica.

Negli spazi attualmente lasciati a loro se stessi potrebbe essere realizzata la nuova biblioteca comunale, spostati gli Uffici comunali attualmente decentrati e posizionate le botteghe storiche.

I lavori dovrebbero iniziare nel 2022.