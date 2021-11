Ecc, se lo conosci lo eviti! Una malattia che dei nostri bambini che è possibile prevenire

Cari Lettori, continuo a darvi qualche spunto ricavato dal libro ”Odontoiatria materno-infantile” di Paglia e Beretta; se vi dico “Early Childhood Caries” cosa vi viene in mente? No, non è un testo di qualche rapper americano ma una malattia che colpisce moltissimi bambini: la carie della prima dentatura, sotto i 6 anni di età. In questa malattia rientra anche la forma grave detta “carie da biberon” che distrugge la quasi totalità dei dentini da latte.

Dovete sapere che i denti dei bambini sono diversi da quelli dei grandi, lo smalto è più sottile e meno mineralizzato (quindi più debole). Se si cariano la malattia progredisce molto velocemente!

A provocare la carie sono diversi fattori che lavorano insieme a nostro danno:

· Alcuni batteri (che trasmettiamo noi ai nostri bambini quando ci scambiamo le posate)

· L’alimentazione “sbagliata” (ricca di spuntini, bibite zuccherate, pasti a tutte le ore ecc.)

· La predisposizione (alcuni hanno maggior facilità ad ammalarsi)

Quali sono le conseguenze? Parecchie e non vanno trascurate (ve le cito dal libro):

· Dolore

· Sonno disturbato

· ascessi

· perdita precoce dei denti

· danni alle gemme dei denti permanenti

· alimentazione compromessa

· perdita di peso

· compromissione del linguaggio

· compromissione dell’apprendimento

· aumento dei giorni persi a scuola

La buona notizia è che tutto questo si può evitare! Basta seguire alcune semplici regole:

· Limitare il consumo di zuccheri (ad esempio: i succhi di frutta e le bibite più diffuse ne sono pieni!). Soprattutto evitare di assumerli prima di dormire o durante la notte!

· Rinforzare i denti: il fluoro dei dentifrici e quello che il dentista applica direttamente rendono i denti più resistenti.

· Primo dentino, prima visita! Se il dentista pediatrico vede il bimbo entro l’anno di età può intervenire facilmente con consigli e manovre preventive e mantenere sano il suo sorriso!

È dimostrato che i bambini con genitori dal sorriso trascurato hanno maggiori probabilità di avere dentini cariati… ma è possibile interrompere questa catena e il dentista pediatrico può aiutarvi in questo.

Dr. Attilio Venerucci

