Festa della Virgo Fidelis, protettrice dell'Arma dei Carabinieri. Vaccarezza (Cambiamo) ricorda Vittorio Battaglini e Mario Tosa

"Non è un caso se la sua celebrazione è stata istituita proprio oggi - afferma il capogruppo in consiglio regionale di Cambiamo!, Angelo Vaccarezza - Ricorre il 21 novembre l'anniversario della battaglia di Culqualber, una delle più cruente battaglie della Seconda Guerra Mondiale, in terra d'Africa: un intero battaglione di Carabinieri (oltre 200militari) si sacrificò nella difesa, protrattasi per tre mesi del caposaldo di Culqualber".

Il ricordo del consigliere regionale, per l'occasione, è dedicato a due militari genovesi: "Oggi però, ricordiamo anche il maresciallo Vittorio Battaglini, e il carabiniere Mario Tosa, assassinati dalla colonna 'Berardi' delle Brigate Rosse il 21 novembre del 1979, durante un servizio di pattugliamento delle principali arterie urbane di Genova".