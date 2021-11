Giornata delle vittime della strada, Vaccarezza (Cambiamo!): "Impegno e attenzione per salvare migliaia di vite. Dipende da noi"

"Si celebra oggi la Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada. La ricorrenza, in ricordo dei caduti a causa degli incidenti, è stata istituita dall'ONU nel 2005. Negli anni, sempre più numerose sono le iniziative dedicate all’educazione stradale, rivolte in particolare ai giovani, attraverso la diffusione nelle scuole della cultura della legalità della prevenzione, dei corretti stili di vita. Salvare migliaia di vite ogni anno, si può: dipende da noi".

Così in una nota il capogruppo in Consiglio Regionale di Cambiamo, Angelo Vaccarezza.