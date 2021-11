Alassio Experience debutta alla Bitesp, la fiera digitale dedicata al turismo esperenziale e all'innovazione

Dal 23 al 28 novembre si svolgerà la Bitesp 2021, la fiera digitale completamente dedicata al turismo esperienziale e all’innovazione: un appuntamento importante per la promozione e lo sviluppo commerciale degli operatori incoming e outgoing, cui Alassio ha deciso di prendere parte attiva nell'ottica di dare sempre più spazio e visibilità al proprio significativo patrimonio esperienziale e naturalistico.

"Si tratta della quarta edizione di questo evento che si è da subito molto radicato nella mente di vuol vendere ma anche di chi compra esperienze e tour legate al turismo esperienziale - spiega il vicesindaco e assessore al Turismo, Angelo Galtieri - una vetrina che ci consentirà di entrare in contatto con tutti gli operatori del turismo organizzato in un contesto innovativo interamente dedicato al turismo esperienziale, all’innovazione e allo sviluppo commerciale. Sei giornate dedicate alla promozione, allo sviluppo commerciale e all’innovazione cui il nostro brend turistico, Visitalassio, non poteva mancare".

"Ancora una volta abbiamo fatto sistema con il territorio, coinvolgendo le società partecipate Marina di Alassio SpA e Gesco, vere protagoniste di tutta l'attività esperienziale - aggiunge l'Assessore al Commercio Fabio Macheda - ma anche tutto il tessuto economico e associazionistico".

Visitalassio si presenterà sulla scorta di una serie di esperienze e anche di voglia di offrire una motivazione di vacanza legata alle proprie caratteristiche in termini di green & blue experience, un territorio che nell'outdoor consente la totale immersione nella natura, dall'immersione in mare passando per una serie di attività che sono legate al cicloturismo e-bike, escursionistica, trekking e tutte le attività che offre la Marina SPA.

"Per prepararci all'appuntamento, con Iat, Gesco e Marina di Alassio, abbiamo svolto un lavoro molto approfondito - spiega Luca Caputo, destination manager della Città del Muretto, che sta coordinando l'iniziativa - sostanzialmente sono state individuate quattro categorie, dando ad ognuna un accento in modo tale da fare riconoscere all'appassionato di una certa tematica quello che è lo spirito di quel tipo di attività".

Food lovers, Wellness beginners, Sea addicted e Nature passion sono i quattro temi von i quali Visitalassio di presenterà alla Bitest per dare il senso di una destinazione che può rivolgersi sia a chi è alle prima armi, un appassionato, amatore ma anche a chi invece vuole vivere l'esperienza a livello professionistico con attività anche più impegnative fisicamente.