Cairo, aiuti economici per il pagamento delle utenze domestiche

La giunta comunale di Cairo Montenotte ha approvato un bando per fornire un aiuto economico a sostegno delle spese per le utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, acqua, tassa rifiuti, spese condominiali) dell’abitazione di residenza, destinato alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid e a quelle in stato di bisogno.

Per richiedere il contributo occorrono i seguenti requisiti: la cittadinanza italiana o straniera, purché in regola con le norme vigenti in tema di immigrazione; la residenza nel comune di Cairo Montenotte; l'ISEE non superiore a 16.597,52 euro; il non possesso di risorse finanziarie di qualsiasi tipo complessivamente superiori a 5 mila euro; la titolarità delle utenze domestiche dell’abitazione di residenza, del richiedente o di altra persona del suo nucleo familiare.

Le domande, corredate degli allegati indicati sul bando, andranno presentate al comune, o inviate via Posta Elettronica Certificata, entro le ore 12 del 20 dicembre 2021. La verifica delle domande e la formulazione della graduatoria saranno effettuate secondo le modalità indicate sul bando. L’importo complessivo che il comune di Cairo Montenotte destinerà all’erogazione dei contributi è di 53.656.000 euro.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali in via Fratelli Francia (ex Cinema Abba) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, telefono 019 5090656.