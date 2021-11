Cisano, prorogato l'accordo di programma per le opere pubbliche e i lavori in Campo Raffè. Sindaco Niero: "Diventerà uno dei poli edili più importanti della provincia"

"Cisano diventerà la seconda area industriale artigianale della provincia di Savona, uno dei poli edili più importanti della provincia con una ricaduta occupazionale importantissima".

Il sindaco Massimo Niero è entusiasta così della proroga di due anni, fino a dicembre del 2023, dell'accordo di programma che prevede 7 milioni di euro di opere pubbliche e l'edificazione di circa 40mila mq che verranno realizzati nel comune dell'entroterra ingauno in località Campo Raffè.

Una pratica che risale al 2012 e che nell'ultimo consiglio provinciale di venerdì scorso ha visto approvare la proroga per far sì che appena la pratica verrà ratificata in consiglio comunale, i lavori possano cominciare.

Tra gli interventi previsti il rifacimento del Rio del Conte per consentire a quella zona di non essere più esondabile, la modifica dell'ex strada provinciale ora statale SS582 con un unico rettifilo e la realizzazione di due nuove rotatorie, oltre alla creazione di aree verdi, posteggi, camminamenti e illuminazione.

"Un importante lavoro di concerto per riavere i titoli autorizzativi emessi dalla Regione - prosegue Niero - Voglio sottolineare l'importanza della Provincia e dei tecnici e delle loro competenze, è stato fatto infatti un gran passo in avanti. Saranno realizzate opere complesse che cambieranno nettamente lo scenario e ci sarà una ricaduta anche per il lavoro edile".