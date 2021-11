A causa di un guasto sulle linee telefoniche, attualmente Arte Savona risulta impossibilitata a ricevere telefonate e email.

Per la sola giornata di oggi, lunedì 22 novembre, fino al ripristino del guasto, per contattare l’azienda (anche per eventuali emergenze) ci si potrà rivolgere al numero 3336169172.

Gli operai addetti sono al lavoro per individuare e riparare il guasto, che sarà comunicato quanto prima possibile dalla stessa Arte.