"No alla violenza sulle donne": domani (23 novembre) inaugurazione Panchina Rossa presso il palazzo della provincia

Domani martedì 23 alle ore 12 presso la sede di Telefono Donna nel Palazzo della provincia di Savona verrà inaugurata la Panchina Rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza.



L'iniziativa, promossa e sollecitata dall'Associazione Telefono Donna Odv è stata accolta con particolare adesione dalla Provincia di Savona che nell'ambito della propria competenza e come segno di concreta partecipazione ha realizzato la panchina nel porticato del palazzo proprio di fronte alla sede dell'Associazione. Telefono Donna è un'associazione senza fini di lucro che aiuta e sostiene tutte le donne e, inoltre, gestisce in convenzione con l'Ente il Centro Antiviolenza Provinciale, rappresentando un punto di riferimento sul territorio per tutte le donne che necessitano di un supporto.



Da oltre 30 anni - quest'anno l'anniversario dei "Trent'anni di Telefono Donna Odv, 1991-2021" - l'Associazione di donne per le donne, offre il proprio sostegno operando nel rispetto dei diritti fondamentali e impegnandosi nel contrasto di ogni forma di violenza di genere. Grazie ad un lavoro costante e assiduo delle volontarie, promuove servizi di prevenzione e sensibilizzazione, accoglienza e ascolto e servizi psicologici e legali, anche attraverso una rete di Istituzioni a supporto e la collaborazione con una equipe tecnica di psicoterapeute, psicologhe ed avvocati.



L'inagurazione della Panchina Rossa è un simbolo che vuole mantenere accesa l'attenzione sull'emergenza della violenza sulle donne: un segno sostanziale, concreto e tangibile per combattere un male sociale che ancora oggi, ogni giorno, lascia delle vittime. Anche gli aumenti delle violenze registrati durante il periodo della pandemia covid sono il segno che non è possibile abbassare la guardia su questa problematica e bisogna continuare a fare informazione promuovendo una cultura di genere e messaggi di inclusione e uguaglianza.



Questa iniziativa si inserisce tra i progetti promossi in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre ed è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle nazioni Unite per la promozione e l'organizzazione di attività volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questa tematica.