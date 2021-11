Vado, consolidamento di via San Maurizio a Segno: 330mila euro per i lavori

330mila euro per i lavori di consolidamento della strada in via San Maurizio nella frazione di Segno a Vado Ligure dopo l'approvazione del progetto definitivo esecutivo.

Il tratto stradale infatti da tempo ha subito alcuni cedimenti della careggiata, dovuti alla particolare stratigrafia del terreno nella zona, quindi gli uffici tecnici comunali, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti, avevano provveduto ad eseguire i sopralluoghi constatando l’effettiva situazione e segnalando le criticità all’amministrazione.

L'amministrazione ha così deciso di intervenire al più presto con lo scopo di riportare il tratto di strada in condizioni da non pregiudicare l’incolumità delle persone e dei veicoli in transito.

"Un intervento che abbiamo messo in campo con l'ufficio tecnico per cercare di consolidare un tratto di strada e di muro che ha dei problemi. Consolidamento e la mitigazione del rischio soprattutto nelle frazioni ha creato sempre di più negli ultimi anni l'esigenza di intervenire in maniera preventiva rispetto a potenziali dissesti più ampi. E' uno di quegli interventi, insieme a quelli in via Cunio, via Viglietta e via Gavotti, che metteremo in campo nel corso del prossimo anno" il commento del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.