Posteggia l'auto e gli tagliano le gomme, da Santo Stefano al Mare l'appello "Dovrò fare sacrifici per ricomprarle, chi ha visto mi aiuti"

"Non avete fatto un danno a un ricco e per ricomprare le gomme dovrò fare sacrifici". Questa la denuncia di Walter Santoro di Santo Stefano al Mare che sabato sera si è trovato i pneumatici della sua auto completamente squarciati mentre si trovava a Savona. Un atto vandalico in due fasi, la prima con il taglio di tre ruote e poi la stessa mano che ha completato l'opera anche sull'ultimo copertone del mezzo.

Ora, Santoro vorrebbe solo capire il perchè di tanta cattiveria e magari trovare un testimone che possa aiutarlo. "Alle ore 18:30 ho parcheggiato a Savona in via Crocetta, angolo via Nizza. Il mattino dopo ho ritrovato il pick-up con tre gomme squarciate, sulla spalla. Essendo Domenica e non potendo farlo rimuovere nell'immediato, sono tornato verso sera e ho constatato che avevano tagliato anche la quarta" - racconta Santoro.

Alla persona che ha pensato bene di tagliare quattro pneumatici ci tengo a dire che per comprare le gomme nuove dovrò fare rinunce e sacrifici, visto che non abito qui. Questi 1000 euro che mi costerà il vostro bello scherzo per me sono una cifra di un mese di lavoro. Di sicuro avrò dato fastidio a qualcuno, ma bastava un biglietto come faccio di solito sotto casa mia da persona civile".

Santoro ha rivolto un appello nella speranza che qualcuno possa aver visto o magari abbia idea di chi sia il responsabile. "Ora mi rivolgo alle persone oneste che abitano nel palazzo e nei dintorni e chiedo se hanno visto qualcosa. gentilmente potete chiamarmi al numero 3356569200 o direttamente alla polizia di stato".