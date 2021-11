Prosegue il ciclo di incontri sulle origini del cristianesimo ad Albenga e le religioni monoteiste

Si è svolto nel pomeriggio di sabato il secondo incontro del ciclo “Dalle origini cristiane in Albenga, un excursus sulle tre grandi religioni monoteiste” promosso dal Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda e che vede come relatrice la Professoressa Claudia Milani.

Questa volta è stato il comune di Villanova d’Albenga ad ospitare all’interno del Salone dei Fiori la conferenza dal titolo “Cristiano è sinonimo di cattolico? Le diverse chiese e denominazioni cristiane”. Ancora una volta, la collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Lions Club ha consentito all’iniziativa di conseguire un nuovo successo accogliendo le numerose persone che hanno partecipato in una location dotata di assoluta sicurezza.

"Dopo essere partiti qualche settimana fa da Garlenda con un primo sguardo storico sulla nascita del cristianesimo nell’albenganese e aver descritto da un punto di vista artistico e architettonico i principali luoghi di culto della Val Lerrone, l’attenzione si è spostata sulle diverse anime della religione cristiana descrivendo cattolici, protestanti e ortodossi dando vita ad un percorso che porta verso le tre religioni monoteiste e dove locale e globale continuamente si intrecciano e si contaminano" si legge nella nota.

"La proposta di un percorso all’interno delle tre religioni monoteiste continua a riscuotere l’interesse dei cittadini dimostrando come le diversità affrontate in un clima di conoscenza e curiosità possano diventare le basi per riflessioni e dialogo - concludono - Il prossimo appuntamento è nel mese di gennaio del nuovo anno e ci porta a Ortovero. Qui, sempre in compagnia della professoressa Milani ci addentreremo nel nuovo argomento: “Maomettani, guerra santa e Shari’ah: qualche indicazione per capire l’Islam”.