Trofeo "Don Peluffo": l'Anpi di Vado Ligure inaugura la XXXVII edizione

Riparte questa settimana, presso i campi da gioco della Società La Vadese C.S.C.R.S. di via Sabazia, uno dei tornei di bocce più attesi della stagione, nato quasi quarant'anni fa dal sodalizio tra la Bocciofila e le Sezioni Anpi del Vadese.

La competizione è dedicata alla figura di Don Nicolò Peluffo, viceparroco di Vado dal luglio 1943 all'8 marzo 1945, morto giovanissimo per mano fascista, poiché colpevole di non essersi mai rifiutato di assistere spiritualmente i partigiani e di confortare le loro famiglie rimaste in paese.

Il premio previsto per il primo classificato, che la società vincitrice esporrà nei suoi locali fino alla prossima edizione, è la riproduzione del breviario che il religioso teneva in mano la sera dell'esecuzione e attraversato da una delle 13 pallottole di mitra che lo colpirono.

A inaugurare la gara, che inizierà lunedì 22 alle ore 20.30, sarà presente una delegazione della Sezione Anpi di Vado Ligure. Giovedì 25 novembre, ultima giornata di gare, attorno alle 19.45, Anpi e atleti raggiungeranno, in via Cesare Battisti, il cippo eretto a ricordo sul luogo dell'eccidio, realizzato dallo scultore vadese Roberto Bertagnin, per deporre un mazzo di fiori in memoria del giovane sacerdote martire.