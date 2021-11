Altopiano di San Bernardino: "Mucche e cartucce" (FOTO)

Pur essendo definito "sito di interesse comunitario", oltre ad avere una spiccata attrattiva turistica, spinta in particolar modo da trekkers e bikers, l'altopiano di San Bernardino nel primissimo entroterra finalese torna a far parlare di sé per lo stato in cui versa.

Negli scorsi anni la zona era stata oggetto di vicissitudini, anche legali, a causa di un disboscamento anche feroce. Stavolta, a distanza di oltre 6 anni fa allora, all'attenzione dei frequentatori della zona risalta l'abbandono di diversi rifiuti.

"Volevo segnalare la presenza di cumuli di cartucce nella zona dell'altopiano di San Bernardino - spiega una lettrice - Si tratta di una nota zona di caccia (e pascolo di bovini). Quello che stupisce non è la presenza delle cartucce, cosa nota per quell'area e tante aree boschive del comprensorio, ma il fatto che ormai ce ne sia una quantita impressionante".

"Cartucce disseminate ovunque, magari con un carico di piombo che non è per niente salutare per l'ambiente e per nulla bel vedere per chi passeggia nella zona" conclude la lettrice.

Insomma, tanto di pregio ambientale quanto vittima di incuria l'altopiano. E pensare che proprio quell'area era stata individuata come quella da cui dare inizio al piano di mantenimento e recupero dei sentieri ideato da comune e operatori del settore.