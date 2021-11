Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: a Finale conversazione con la professoressa Arianna Rotondo

La professoressa Arianna Rotondo, autrice del libro “Uno zaino già pronto per il viaggio” , che raccoglie scritti su Etty Hillesum, sarà protagonista di una conversazione via web promossa dal Centro italiano femminile di Finale Ligure domenica 28 novembre, alle ore 17,30, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sarà inoltre possibile collegarsi alla conversazione con Arianna Rotondo (ricercatrice di storia del cristianesimo e delle chiesa presso l’Università di Catania), attraverso la piattaforma Google meet.