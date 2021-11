Borghetto S. Spirito, ecco il nuovo sito internet del Comune: "Ampliamo i modi per comunicare coi cittadini"

" Oltre ad un forte incremento della comunicazione istituzionale di ultima generazione, su cui il Comune è attivo, era importante dotare il nostro ente di un sito istituzionale moderno e in linea con le direttive Agid " spiega il sindaco Giancarlo Canepa.

" Si tratta di un portale innovativo, graficamente e stilisticamente apprezzabile e, soprattutto, di immediata fruizione per i nostri cittadini - sottolinea il primo cittadino - che potranno trovare notizie di ogni genere, oltre che avere un facile accesso alle sezioni che più interessano alla cittadinanza ".

Ideato per essere fruibile dal maggior numero di persone possibile e facilitare la navigazione, il sito punta a fornire informazioni dettagliate per orientare il cittadino e le imprese nella scelta dei servizi erogati. Ovviamente non potevano mancare informazioni sulle radici della nostra comunità, sulla storia, gli eventi e la ricettività che offre il nostro territorio.