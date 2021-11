Inchiesta sui finanziatori di Change, lo staff di Toti: "Suggestioni e allusioni che niente hanno a che fare col giornalismo"

"Per quanto concerne gli articoli pubblicati oggi dai quotidiani 'Domani' e 'Il Fatto Quotidiano' circa i finanziamenti dei Comitati Change e Giovanni Toti Liguria, al netto delle volute suggestioni e delle allusioni dal sapore tutto politico che niente hanno a che fare col giornalismo, nel merito dei fatti si tratta di informazioni già più volte diffuse con lo stesso intento squisitamente denigratorio". Lo scrive in una nota lo staff di Giovanni Toti in merito agli articoli pubblicati questa mattina relativo all'indagine della Guardia di Finanza sui finanziatori di Change , la fondazione che fa riferimento al presidente della Regione.