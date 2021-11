Incremento fondo grandi disabilità, la Lista Toti attacca Sansa: "Fa opposizione speculando sulla pelle dei liguri"

"Oggi durante la seduta della I Commissione Affari generali istituzionali e Bilancio, in sede di votazione, il consigliere di minoranza Ferruccio Sansa ha espresso un'intenzione di voto negativa contro l'incremento di 2,3 milioni di euro del fondo grandi disabilità". Cosi dichiarano in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria che aggiungono: "Quello che più colpisce è la maniera in cui Sansa pretende di fare opposizione (cosa di per sé assolutamente lecita), ovvero speculando sulla pelle dei liguri, dimostrando un'evidente impreparazione nell'esercitare la sua carica di consigliere regionale di minoranza".

"Il diritto a esercitare la propria opposizione è sacrosanto ed è garantito, giustamente, dai principi che regolano la democrazia, ma in questo caso ci sembra davvero che si sia andati oltre".

"Per fare un dispetto al presidente Giovanni Toti, il capo dell'opposizione in Regione trova utile cercare di non erogare più fondi alle famiglie che quotidianamente affrontano piccoli e grandi problemi, quando invece avrebbero bisogno dell'aiuto di tutti e per primi della nostra classe politica? È questa la spiegazione o forse dobbiamo essere portati a pensare che il consigliere Sansa non abbia la più pallida idea di quello che stia votando e ignori le conseguenze alle quali il suo voto possa condurre? Che si tratti di impreparazione o di opposizione sfrontata e improduttiva, per noi poco cambia: saremo sempre dalla parte di chi ci ha accordato il proprio consenso e di tutte quelle famiglie che ogni giorno combattono per regalare ai propri figli un futuro migliore" concludono i consiglieri regionali.