A Savona la 54^ Marcia per la pace: attesa per il programma dell'evento del prossimo 31 dicembre

Gli organizzatori della 54ª Marcia nazionale per la Pace di fine anno, Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Caritas Italiana, Azione Cattolica Italiana, Pax Christi Italia con la Diocesi di Savona, comunicano che il prossimo 31 dicembre 2021 si svolgerà la Marcia della Pace a Savona:

"Lo scorso anno, a causa della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare a questo appuntamento ormai diventato tradizionale, iniziato a Sotto il Monte nel 1968. - spiegano dall'organizzazione - In questi giorni è stato reso noto il titolo del Messaggio di papa Francesco per la 55ª Giornata Mondiale della Pace, 1 gennaio 2022: 'Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura'. Papa Francesco individua tre vasti contesti oggi in piena mutazione, per proporre una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo attuale e futuro, invitando tutti 'a leggere i segni dei tempi'".

Nelle prossime settimane verrà reso noto il programma dettagliato della Marcia, prevista a Savona con le indicazioni logistiche, le testimonianze e i temi principali che verranno affrontati nelle varie tappe.

Si prevede l’inizio intorno alle 17,30 da piazza Mameli per ascoltare, in silenzio alle h. 18, la campana che ogni giorno batte 21 rintocchi per ricordare i morti di tutte le guerre. La conclusione sarà alle 22,30 con la S. Messa in Duomo, trasmessa in diretta da Tv2000.