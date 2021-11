Savona, aveva rapinato tre esercizi commerciali e un cittadino per strada: arrestato 23enne colombiano (FOTO e VIDEO)

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Savona e del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di una articolata attività di indagine coordinata dal Pm Chiara Venturi, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal tribunale di Savona, dal gip Laura de Dominicis) nei confronti di un 23enne originario della Colombia, V.M.H.M, residente da tempo a Savona, responsabile di quattro rapine commesse nel capoluogo savonese tra febbraio e luglio scorso.

Il modus operandi del rapinatore era sempre lo stesso: entrava all’interno di esercizi commerciali (tre quelli rapinati, tutti nel centro cittadino, uno che vende prodotti etnici e un altro materiale per la casa) verso l’orario di chiusura (quando non erano presenti altri clienti) travisato con mascherina, cappellino e/o cappuccio del giubbotto alzato e, dopo aver minacciato l’addetto alle vendite con una pistola “scacciacani”, si faceva consegnare il denaro presente in cassa.

Per intimorire il più possibile le vittime, il 23enne aveva usato frasi minacciose e aveva inserito anche il colpo in canna. Solo in un caso, il giovane aveva rapinato un privato cittadino che stava camminando da solo in via Torino a tarda sera, minacciandolo sempre con la stessa pistola ed un coltello a serramanico, facendosi consegnare il telefono cellulare ed il portafogli.

I carabinieri della Stazione erano da tempo sulle tracce del giovane rapinatore ed erano riusciti, grazie alle testimonianze raccolte ed alle immagini di videosorveglianza, a ricostruirne i movimenti e le caratteristiche fisiche, ottenendo una descrizione molto precisa dell’autore dei reati.

La svolta nelle indagini è arrivata pochi giorni fa, quando personale del Nucleo Operativo e Radiomobile è intervenuto a Savona in uno stabile abbandonato, dove era stata segnalata la presenza di due giovani che l’avevano occupato abusivamente. Sul posto, i militari hanno trovato proprio il ragazzo, insieme ad un’altra persona estranea alle indagini. Durante il controllo è stato perquisito e nel suo zaino i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola scacciacani in metallo, priva del tappo rosso e un coltello a serramanico.

I carabinieri comprendendo fin da subito di trovarsi di fronte al probabile autore delle rapine su cui stavano indagando, hanno deciso di approfondire ulteriormente gli accertamenti. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diversi indumenti indossati dal giovane nelle quattro rapine.

Gli elementi raccolti e il preciso lavoro di comparazione delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificare V.M.H.M come l’autore delle rapine.

L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi. Il responsabile è stato rintracciato e si trova ora nel carcere di Genova Marassi.