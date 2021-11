Hai una struttura alberghiera, un ristorante o altra attività e desideri rinnovare il tuo impianto di illuminazione e ridurre i costi delle bollette luce a COSTO ZERO?

Stai cercando una soluzione di illuminazione che soddisfi tutti i requisiti di risparmio energetico? Vuoi assicurarti che siano rispettati anche tutti gli standard e le normative? Allora affidati ad un partner General Contractor come LEDisOne che sarà con te in ogni fase del processo di riqualificazione dell'impianto.

Il relamping è una pratica di grande successo che consiste nel sostituire un apparecchio di illuminazione con una soluzione energetica più economica, orientata alla tecnologia LED.

Questa operazione offre molti vantaggi, soprattutto per le aziende. Riduce infatti, il consumo energetico e i costi di manutenzione, pur godendo di una migliore qualità della luce. Il relamping è anche un ottimo modo per sfruttare l'illuminazione più verde, infatti, fa parte di una dinamica eco-responsabile. Basti pensare alle strutture alberghiere di grandi o medie dimensioni, ma anche alle realtà più locali come ristoranti, supermercati o parcheggi al coperto: la sostituzione dei vecchi impianti con la nuova illuminazione a LED porterà sicuramente a grandi vantaggi.

In questo ambito entra in campo LEDisOne e il noleggio operativo: una soluzione “chiavi in mano a costo zero” con l’opportunità di “affittare” apparecchi di illuminazione a LED. Per risparmiare fino all'80% dei costi, l'azienda offre la locazione operativa con un canone sicuro e contenuto, per un periodo stabilito, che può variare da 24 a 60 mesi, dietro il versamento di una quota mensile o trimestrale, che il cliente recupera totalmente dal risparmio ottenuto: questo è il vero “COSTO ZERO”.

Il sistema non solo non prevede alcuna esposizione finanziaria, ma si occupa anche della manutenzione dell'impianto, offrendo la gestione dei pagamenti in periodi di tempo pianificati. Un'assicurazione ad hoc proteggerà il tuo impianto anche da eventi atmosferici e non solo.

Con la proposta di LEDisONE è possibile intervenire senza modificare le strutture dell’impianto luminoso già esistenti. Grazie ad un intervento di relamping, potrai migliorare l’efficienza energetica della tua azienda e dare nuova luce al tuo locale. Otterrai un grande risparmio sulla bolletta e contestualmente compirai una scelta ecosostenibile.

Ma non è tutto! Avrai benefici anche da un punto di vista fiscale con la deducibilità della rata e potrai aver maggior comfort scegliendo il tipo di illuminazione più consono alla tua attività.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la mail media@morenews.it