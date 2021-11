‘uBroker’ tra le 450 aziende italiane a maggior crescita nella classifica stilata da ‘Il Sole 24 Ore’ e ‘Statista’

Tra le 450 aziende ‘Leader della crescita’ della classifica stilata da ‘Il Sole 24 Ore’ con ‘Statista’ che hanno ottenuto il maggiore incremento di fatturato tra il 2017 e il 2020 c’è anche la torinese uBroker, multiutility specializzata nella fornitura di luce e gas a privati e PMI, distintasi sul mercato per essere stata la prima al mondo ad aver azzerato le bollette grazie a un inedito e innovativo, collaudato meccanismo di fidelity program denominato progetto ‘Scelgozero.it’.

Le imprese autocandidatesi alla selezione hanno dovuto attenersi scrupolosamente ai requisiti di una metodologia rigorosa che ha portato in prima istanza gli ideatori della ricerca a stilare un elenco preventivo, attingendo a database, registri e liste di imprese pubblici, di circa 8.000 soggetti di mercato in cui emergono in primis piccole realtà solide e funzionali capaci di competere a livello europeo.

La graduatoria, basata sul tasso di crescita medio annuale del triennio (Cagr), vede ‘uBroker Srl’ al 240° posto con un indicatore di sviluppo pari al 37,95% relativo a un innalzamento dei volumi che dal 2017 al 2020 è trascorso da 16 a 45 milioni di fatturato, con le assunzioni stabili passate da 15 a 37 dipendenti per il periodo in esame.

“Siamo soddisfatti dei risultati sin qui raggiunti”, esordisce Cristiano Bilucaglia ingegnere fondatore e presidente dell’azienda nata a Collegno, nel Torinese, nel 2015.

“La nostra corsa prosegue oggi su binari solidi quali etica d’impresa, sviluppo di un know-how tecnologico proprio in termini di facilitazione dei processi, moltiplicazione delle opportunità e digital innovation. Abbiamo infatti superato quota 150mila clienti in tutta Italia, più di 20mila bollette azzerate, oltre 50 dipendenti diretti e più di 1.000 professionisti fra consulenti e rete commerciale capaci di generare oltre un milione abbondante di fatture mensili emesse dagli inizi a oggi”.