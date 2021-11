Super green pass, Federalberghi: "Ben venga se dà l'idea che hotel siano luoghi sicuri"

“Il super green pass? Ben venga se serve a dare l’idea di una Liguria sicura”. A dirlo è Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria che commenta le indiscrezioni sul nuovo decreto del governo , che imporrà maggiori restrizioni ai non vaccinati, tra cui il divieto di accedere agli hotel con un green pass da tampone.



“Come albergatori – spiega Werdin - vogliamo trasmettere l’idea che il cliente si senta al sicuro in hotel, e che la nostra regione sia considerata sicura. Per farlo, l’unico modo è attenersi alle regole, del resto se aumentano i contagi cresce il rischio di nuove chiusure, e questo ci fa molta paura in vista di Natale e Capodanno. Certo, i non vaccinati non potranno più soggiornare in hotel, ma questo potrebbe portare a un aumento degli arrivi dei vaccinati, che identificano l’albergo come un luogo in cui il covid non circola”.



La stagione estiva si è conclusa con dati da pre pandemia , ma Werdin sta già pensando al 2022: “Sarà l’anno decisivo per confermare i numeri di quest’anno, e magari fare ancora meglio, per esempio puntando anche sul turismo in bassa stagione, che produrrebbe più posti di lavoro”.



Per quanto riguarda i lavoratori, come tutti, gli albergatori sono alle prese con il calo del personale, ma non solo per il green pass. “Sicuramente ci sono dipendenti no vax, che si sottopongono al tampone, ma con le nuove strette e la riduzione della validità del test, cresceranno le difficoltà. Noi comunque siamo sotto organico da inizio anno, ma facciamo di tutto per non lasciare trasparire questa mancanza, prova ne è la crescita dal sedicesimo al terzo posto nella classifica sulla reputazione delle località turistiche. Chapeau ai nostri collaboratori”.