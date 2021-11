A Savona presentazione del libro di Gianni Plinio "Una storia tricolore": interverrà il senatore Giorgio Bornacin

Venerdì 26 novembre alle ore 17.30 a Savona presso il ristorante "Acquario" (via Nizza, 105) si terrà la presentazione del libro "Una storia tricolore-autobiografia politica 1968-2019” di Gianni Plinio. L'evento sarà introdotto da Dario Ciglutti del circolo savonese "La Polena". Interverranno: il senatore Giorgio Bornacin e l'autore Gianni Plinio.

"Dopo la presentazione ufficiale a Genova del luglio scorso continua con successo la presentazione di “Una Storia Tricolore - commentano i promotori dell'evento - Non è solo l’autobiografia politica di Gianni Plinio, esponente di punta del MSI e poi di AN, ma anche uno spaccato della storia della Destra ligure nel più generale contesto nazionale dal 1968 ai giorni nostri".

"Anche in Liguria e nel savonese, la destra è stata come forza di opposizione un sicuro punto di riferimento della protesta popolare contro il Palazzo ed il sistema politico-affaristico della sinistra, e come forza di governo, un importante fattore di modernizzazione e di socialità. Saranno certamente in molti, anche a Savona, che si riconosceranno nelle pagine del libro" concludono gli organizzatori.