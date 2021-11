Super green pass, Toti: "Noi tra i primi a chiedere misure per non vaccinati, speriamo in un Natale sereno"

"Per primi, nei giorni scorsi, avevamo chiesto al Governo di intervenire e diversificare il Green pass tra vaccinati e non vaccinati, così come avevamo auspicato l’introduzione dell'obbligo della terza dose per alcune categorie. Stiamo ascoltando le decisioni prese dall’Esecutivo e sono soddisfatto che ancora una volta le Regioni, che vivono da due anni in prima linea la lotta al Covid, siano state ascoltate".



E' il commento del presidente della Regione Giovanni Toti alle notizie che arrivano in merito al provvedimento del governo, che è pronto ad approvare in consiglio dei ministri il cosiddetto 'super green pass' , che prevede restrizioni per i non vaccinati già in zona bianca, con il divieto di ingresso in palestre, bar, hotel, ristoranti, cinema e teatri.



"Speriamo che tutto questo basti a garantire un Natale sereno per le nostre famiglie e la nostra economia. Dopo tanti sacrifici per ripartire non possiamo permetterci ulteriori stop e incertezze".