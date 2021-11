Nuovo consiglio direttivo per l'Associazione "U.S. Letimbro A.S.D." di Savona-Santuario

Dopo il forzato stop dovuto alla pandemia, con le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo sono riprese le attività dell’Unione Sportiva “Letimbro” A. S. D.

Le votazioni si sono svolte nelle giornate di venerdì 5 e domenica 7 novembre 2021 e, dopo lo spoglio svoltosi lunedì 8 novembre, martedì 16 novembre il nuovo Consiglio si è riunito per l’elezione delle cariche sociali, a seguito delle quali risulta così composto:

Presidente: Simone Botta

Vice-Presidente: Fulvia Garbero

Segretario: Paola Pelissero

Tesoriere: Ilaria Franco

Consiglieri: Ezio Alpino, Franco Becco, Silvana Ferrari, Iliana Giacchero, Roberto Tessore, Chiara Triglia, Gabriele Vitiello

"Sono grato per la fiducia accordatami, che mi impegnerò al massimo per meritare; ringrazio in particolare il Presidente uscente, Ezio Alpino, per l’impegno e la passione con cui ha guidato in questi anni la nostra Associazione - le parole del presidente Botta - Confido nell’aiuto e nella collaborazione di tutti i Soci, Consiglieri e non. L’ingresso di Consiglieri giovani è motivo di grande speranza per un futuro che, dopo il tempo difficile della pandemia, tutti ci auguriamo ricco di entusiasmo e rinnovate energie".