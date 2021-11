Cisano: videosorveglianza e controlli, giro di vite contro chi abbandona i rifiuti

Giro di vite della polizia locale e della Stazione carabinieri Forestale di Zuccarello contro l’abbandono dei rifiuti. Grazie ad un’attenta attività di controllo finalizzata al contrasto dell’abbandono degli ingombranti, portata avanti dalle forze dell'ordine è stata elevata una sanzione di 600 euro a carico di un residente ad Albenga, le iniziali G.B., per aver abbandonato rifiuti col proprio veicolo in via Delautra, lo scorso luglio.

“Dopo scrupolose indagini, svolte col supporto del sistema di videosorveglianza cittadino - precisa il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero - abbiamo voluto dare un segnale forte contro chi abbandona indiscriminatamente rifiuti sul nostro territorio”.

Aggiungono dalla polizia locale: "Col supporto del nuovo sistema di videosorveglianza, che ci ha permesso di rintracciare i 'trasgressori', proseguiremo l'attività di controllo anche nei prossimi mesi, in collaborazione e in piena sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio. Intanto sono in atto ulteriori indagini di polizia giudiziaria per risalire agli autori di altri abbandoni. I controlli verranno ulteriormente intensificati anche grazie all'installazione di ulteriori telecamere già installate e operative".

Sono complessivamente 30 gli occhi elettronici che controllano 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, l'intero territorio: "In questi mesi, anche le numerose segnalazioni dei cittadini, ci hanno permesso d'intervenire. Un segno della forte attenzione della cittadinanza al problema dell’abbandono dei rifiuti. Siamo certi che questa maggiore capillarità di segnalazioni aiuterà a contenere il fenomeno" conclude il primo cittadino Niero.