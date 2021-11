L'allerta non sbaglia: ecco i primi fiocchi di neve sul Melogno

L'allerta meteorologica lo aveva preannunciato ed ecco che, puntuali, i primi fiocchi di neve sino arrivati a colorare di bianco l'entroterra tra il finalese e l'alta Val Bormida.

La prima coltre bianca si è stesa sulle provinciali che giungono al Melogno, in particolare nei tratti sul territorio comunale di Calice Ligure, la cui amministrazione raccomanda prudenza per chi dovesse trovare a dover percorrere in particolare la Sp 23, ma estendibile anche al tratto più a monte della Sp 490.

"Si raccomanda la massima attenzione transitando lungo le strade che salgono verso Pian dei Corsi ed il Melogno per la presenza di neve" si legge sulla pagina Facebook del comune.

"Al momento non si rilevano disagi a Calice e Carbuta lungo le strade comunali" aggiunge l'amministrazione.

Intanto la Provincia ha attivato i suoi mezzi spazzaneve tra Calizzano, Bardineto e il Colle del Melogno. La dama bianca ha fatto capolino anche a Urbe.