Andora contro la violenza sulle donne: ecco una nuova panchina rossa e i monumenti illuminati

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ad Andora è stata inaugurata una panchina rossa, donata dal Conad, nel giardino del petstore di via Santa Caterina. Un simbolo di impegno e sostegno nei confronti delle donne vittime di soprusi.

Non l’unico ad Andora che, in adesione ai progetti di sensibilizzazione promossi dallo Zonta Club, ha illuminato di arancione Palazzo Tagliaferro e la rotonda di via San Lazzaro.

In via Roma, la pregevole scultura donata dall’associazione Arti e Mestieri, è un’occasione di riflessione sul tema, 365 giorni l’anno.